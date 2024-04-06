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Умєров та Сирський розповіли Остіну про потреби України в ППО

Остіну також розповіли про нещодавні атаки Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру.

Умєров та Сирський розповіли Остіну про потреби України в ППО
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що це була чергова щотижнева телефонна розмова.

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“Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру”, - написав міністр оборони України. 

Рустем Умєров ще раз наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО і ракет.

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