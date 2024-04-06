Умєров та Сирський розповіли Остіну про потреби України в ППО

Остіну також розповіли про нещодавні атаки Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру.

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що це була чергова щотижнева телефонна розмова.

“Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру”, - написав міністр оборони України.

Рустем Умєров ще раз наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО і ракет.