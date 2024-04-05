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На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей із двох громад

Майже 300 дітей необхідно евакуювати 

На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей із двох громад
Фото: НП

297 дітей з 52 населених пунктів Сумської області будуть примусово евакуйовані в безпечніші регіони у зв'язку з безпековою ситуацією.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань обов'язкової евакуації в умовах воєнного стану.

Відповідне рішення ухвалили через безпекову ситуацію, його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Евакуація проводитиметься у Середино-Будській та Великописарівській громадах Сумської області. Зазначається, що евакуація здійснюється безкоштовно.

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