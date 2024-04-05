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​Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, — Синєгубов для Bild

Росія навмисно завдає подвійних ударів по Харкову, щоб вбивати українських рятувальників та правоохоронців.

​Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, — Синєгубов для Bild
Олег Синєгубов
Фото: Bild

Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, щоб вибвати більше українських рятувальників і правоохоронців. Ба більше, атаки здійснюються виключно проти цивільних.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час інтерв'ю для Bild.

"Минулої ночі  був один із найважчих ударів по Харківській області. Атаковано цивільну інфраструктуру та житлові будівлі. Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями", – зазначив Синєгубов. 

Очільник ОВА розповів, що спершу росіяни атакують житлові будівлі, а потім, коли на місце приїжджають служби порятунку і поліція, завдають повторного удару під час якого вбивають співробітників українських служб і мирних жителів.

"Не було жодного удару по військових цілях або солдатах. Це атаки виключно проти цивільних", – підкреслив Синєгубов.

  • 4 квітня вночі Харків атакували "шахеди". Росіяни влучили у цивільну інфраструктуру, жертвами стали співробітники ДСНС.
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