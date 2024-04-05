Житель Херсонщини отримав серйозні травми через російські обстріли

5 квітня стало відомо, що під російський обстріл у селі Дудчани на Херсонщині потрапив житель.

За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, у момент ворожого удару 47-річний чоловік перебував на вулиці.

"У потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення хребта. Стан постраждалого медики оцінюють як середньої тяжкості. Його шпиталізували", - додали в адміністрації.