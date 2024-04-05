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Житель Херсонщини отримав серйозні травми через російські обстріли

Чоловіка забрали до лікарні.

Житель Херсонщини отримав серйозні травми через російські обстріли
Фото: United24

5 квітня стало відомо, що під російський обстріл у селі Дудчани на Херсонщині потрапив житель.

За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, у момент ворожого удару 47-річний чоловік перебував на вулиці. 

"У потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення  хребта. Стан постраждалого медики оцінюють як середньої тяжкості. Його шпиталізували", - додали в адміністрації.

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