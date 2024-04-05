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Щонайменше 16 населених пунктів Херсонської області обстріляли росіяни учора

Ворог знову бив по будинках.

Росіяни минулої доби знову били по цивільних об'єктах у Херсонській області. 

Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку, Садове, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Томину Балку, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Гаврилівку, Новоберислав та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 10 приватних будинків", – сказав він.

Снаряди влучили в кооператив, гаражне приміщення та компанію газотранспортної системи, внаслідок чого пошкоджені газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції.

"Через російську агресію продуктами горіння отруїлися 10 людей", – повідомив голова ОВА. 

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