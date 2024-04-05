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Губернатора Мурманської області РФ вдарили ножем у живіт

Підсанкційний політик в реанімації у важкому стані.

Губернатора Мурманської області РФ вдарили ножем у живіт
Андрій Чібіс
Фото: Фокус

У Росії скоєно замах на губернатора Мурманської області Андрія Чібіса. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що після зустрічі з громадянами у місті Апатити політика вдарили у живіт ножем.

Його доправили до лікарні, де провели операцію. Як стверджує прокремлівське медіа ТАСС, губернатор перебуває у реанімації у важкому стані. Нападника було затримано.

Чібіс очолює область з 2019 року. Проти нього запроваджено санкції у ЄС, США, Сполученому Королівстві, Швейцарії, Австралії та Новій Зеландії через підтимку вторгнення РФ в Україну. 

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