Губернатора Мурманської області РФ вдарили ножем у живіт

У Росії скоєно замах на губернатора Мурманської області Андрія Чібіса. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що після зустрічі з громадянами у місті Апатити політика вдарили у живіт ножем.

Його доправили до лікарні, де провели операцію. Як стверджує прокремлівське медіа ТАСС, губернатор перебуває у реанімації у важкому стані. Нападника було затримано.

Чібіс очолює область з 2019 року. Проти нього запроваджено санкції у ЄС, США, Сполученому Королівстві, Швейцарії, Австралії та Новій Зеландії через підтимку вторгнення РФ в Україну.