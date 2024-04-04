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У мешканця Херсона вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки

Також у чоловіка знайшли саморобний пістолет.

У мешканця Херсона вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
Фото: Пресслужба поліції Херсонської області

У Херсоні правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який вдома зберігав зброю, боєприпаси та вибухівку.

Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.

Під час обшуків за адресами реєстрації та фактичного проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили десять пострілів осколкових гранатометних ВМГ-К 70, 11 пластин динамічного захисту, які містять у своєму складі вибухову речовину ПВВ-5А, міну МОН-50, 20 корпусів гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5, по одній РГН, М72, Granade hand frag. 

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Крім того, правоохоронці вилучили два підривачі, 25 детонаторів різної модифікації, дві сигнальні міни, пневматичний пістолет, саморобний пістолет та більше тисячі патронів різного калібру.

Чоловік відмовився від пояснень щодо походження зброї, але тепер відомо, що зброю для зберігання йому передав знайомий.

У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
Фото: Пресслужба поліції Херсонської області
У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки

У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
Фото: Пресслужба поліції Херсонської області
У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки

У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки
Фото: Пресслужба поліції Херсонської області
У мешканця Херсону вилучили велику кількість боєприпасів та вибухівки

  • Поліцейські оголосили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів мешканцю Київської області.

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  • Поліцейські Київщини повідомили про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї жителю Київської області. Поліцейські вилучили у нього автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку “Маузер”, тротилову шашку, 287 набоїв різних калібрів, чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.
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