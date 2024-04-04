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Розвідка озвучила подробиці ураження об'єктів у Татарстані й відреагувала на закиди ООН

"Подібні радощі будуть і в майбутньому, і радіус їх також збільшуватиметься", - заявив представник ГУР.

Розвідка озвучила подробиці ураження об'єктів у Татарстані й відреагувала на закиди ООН
Андрій Юсов
Фото: Facebook/Андрій Юсов

Українська розвідка повідомила про значні руйнування внаслідок нещодавньої дронової атаки на різні об'єкти у Татарстані та ураження заводу з виробництва "шахедів".

Як заявив в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, "ми не коментуємо, не підтверджуємо і не спростовуємо з приводу того, хто чим бив". 

"Бачили усі, що добрі літальні об'єкти долетіли того чудового дня по кількох військових об'єктах на території окупованого Росією Татарстану. І так, мова йде саме про військові об'єкти. За попередньою інформацією, уражене підприємство із збору "шахідів"... І там є значні руйнування виробничих потужностей. І ускладнено продовження роботи підприємства", - розповів Юсов.

Він назвав це "добрими результатами" і додав, що "думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому, і радіус їх також збільшуватиметься".

Щодо реакції ООН на атаку по Татарстану, то Юсов наголосив, що "Україна чітко дотримується статуту Організації Об'єднаних Націй на відміну від Російської Федерації, держави-агресора, яка порушує статут ООН, міжнародне гуманітарне право і щоденно здійснює атаки на цивільну інфраструктуру, вбиває українське цивільне населення..." 

"Весь світ побачив, що Росія визнає це як атаку на військовий об'єкт", - додав представник ГУР.

Що відомо про "бавовну" в Татарстані

  • Джерела LB.ua повідомляли, що нічна атака 2 квітня на заводи в Татарстані є спільною операцією Служби безпеки та Головного управління розвідки. 
  • Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Ця установка мала потужність у 8 млн тонн нафти на рік, що становить 2,6% від загальної річної переробки в Росії. 
  • До речі, завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ РФ.
  • Вночі в Татарстані загалом лунали вибухи у декількох населених пунктах. Вибухав "Елаз-Нафтопродукт" у Нижньокамську та завод із виготовлення ударних безпілотників у вільній економічній зоні "Алабуга".
  • Опісля речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу 2 квітня закликав припинити удари по "цивільній інфраструктурі" в Росії,.
  • Натомість Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з фінським президентом Александром Стуббом заявив, що "навпаки, наші західні партнери мають підтримувати українську відповідь".
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