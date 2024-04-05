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У Рівненській області трактор підірвався на міні, троє поранених

Водій проігнорував попереджувальний знак "Небезпечно міни".

У Рівненській області трактор підірвався на міні, троє поранених
Фото: Олександр Коваль

У прикордонній смузі на півночі Рівненської області на міні підірвався трактор. Внаслідок інциденту троє цивільних отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

"Сьогодні на півночі області у прикордонній смузі на міні підірвався трактор. Троє цивільних поранені", — ідеться у повідомленні.

Водій проігнорував попереджувальний знак "Небезпечно міни". На місці події працюють відповідні служби.

  • ООН оголосила про початок кампанії з інформування населення України про небезпеку, яку несуть міни та вибухонебезпечні об’єкти, а також заохочення громадян до безпечної поведінки.
  • Сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. За два роки від початку повномасштабної війни наземні міни – разом з нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими вибухонебезпечними наслідками війни – потенційно забруднили майже третину території України. 
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