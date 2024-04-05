У Рівненській області трактор підірвався на міні, троє поранених

У прикордонній смузі на півночі Рівненської області на міні підірвався трактор. Внаслідок інциденту троє цивільних отримали поранення.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

"Сьогодні на півночі області у прикордонній смузі на міні підірвався трактор. Троє цивільних поранені", — ідеться у повідомленні.

Водій проігнорував попереджувальний знак "Небезпечно міни". На місці події працюють відповідні служби.