У Рівненській області трактор підірвався на міні, троє поранених

У прикордонній смузі на півночі Рівненської області на міні підірвався трактор. Внаслідок інциденту троє цивільних отримали поранення.
Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.
"Сьогодні на півночі області у прикордонній смузі на міні підірвався трактор. Троє цивільних поранені", — ідеться у повідомленні.
Водій проігнорував попереджувальний знак "Небезпечно міни". На місці події працюють відповідні служби.
- ООН оголосила про початок кампанії з інформування населення України про небезпеку, яку несуть міни та вибухонебезпечні об’єкти, а також заохочення громадян до безпечної поведінки.
- Сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. За два роки від початку повномасштабної війни наземні міни – разом з нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими вибухонебезпечними наслідками війни – потенційно забруднили майже третину території України.