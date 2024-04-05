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Сили оборони заявляють про збільшення кількості випадків хімічних атак з боку Росії

Лише за березень зафіксували 371 випадок.

Сили оборони заявляють про збільшення кількості випадків хімічних атак з боку Росії
Хімічна зброя РФ
Фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Хімічні атаки Росії частішають.

Про це заявило управління стратегічних комунікацій ЗСУ 

За даними СтратКому, тенденція зростає, а використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним.

Лише за березень Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Командування Сил підтримки ЗСУ наголосило, що це на 90 випадків більше, ніж за попередній період.

Загалом від повномасштабного вторгнення РФ виявили вже 1412 випадків застосування хімічних небезпечних речовин.

  • У лютому командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що у зоні відповідальності його угруповання росіяни дедалі частіше вчиняють хімічні атаки. Тільки за одну добу ворог здійснив шість скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). А протягом тижня зафіксували близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами. Про це командувач 
  • У березні речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповідав, що ворог все частіше застосовує боєприпаси з отруйною речовиною в Запорізькій області за допомогою безпілотників.
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