Сили оборони заявляють про збільшення кількості випадків хімічних атак з боку Росії

Хімічні атаки Росії частішають.

Про це заявило управління стратегічних комунікацій ЗСУ

За даними СтратКому, тенденція зростає, а використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним.

Лише за березень Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Командування Сил підтримки ЗСУ наголосило, що це на 90 випадків більше, ніж за попередній період.

Загалом від повномасштабного вторгнення РФ виявили вже 1412 випадків застосування хімічних небезпечних речовин.