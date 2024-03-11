Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запорізькому напрямку Росія застосовує боєприпаси з отруйною речовиною, – ЗСУ

Ворог скидає боєприпаси з хімічною зброєю за допомогою дронів.

На Запорізькому напрямку Росія застосовує боєприпаси з отруйною речовиною, – ЗСУ
Фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Ворог все частіше застосовує боєприпаси з отруйною речовиною в Запорізькій області за допомогою безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "Інтерфакс-Україна".

 "Якщо порахувати цю статистику за весь минулий тиждень — було зафіксовано близько 60 скидань гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, здебільшого це хлорпікрин або щось подібне. За вчорашню добу було дев'ять таких скидів", – наголосив Лиховій.

Лиховій додає, що до застосування хімічної зброї ворог вдається тоді, коли не може виконати завдання за допомогою FPV-дронів чи авіації. 

  • З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 1068 хімічних атак. Лише за лютий 2024 року зафіксували 250 випадків хімічних атак. Серед них - 244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies