На Запорізькому напрямку Росія застосовує боєприпаси з отруйною речовиною, – ЗСУ

Ворог все частіше застосовує боєприпаси з отруйною речовиною в Запорізькій області за допомогою безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "Інтерфакс-Україна".

"Якщо порахувати цю статистику за весь минулий тиждень — було зафіксовано близько 60 скидань гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, здебільшого це хлорпікрин або щось подібне. За вчорашню добу було дев'ять таких скидів", – наголосив Лиховій.

Лиховій додає, що до застосування хімічної зброї ворог вдається тоді, коли не може виконати завдання за допомогою FPV-дронів чи авіації.