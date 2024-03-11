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Боєць "Муха" з 93 ОМБр розповів, як евакуює поранених квадроциклом

По грунтовій дорозі квадроцикл може розганятись до 35-50 км/год.

Боєць "Муха" з 93 ОМБр розповів, як евакуює поранених квадроциклом

Комфортним такий спосіб евакуації не назвеш: пораненого вкладають на дерев’яні ноші та знерухомлюють, усі нерівності дороги він буквально відчуває на собі. Але іноді це - єдиний спосіб врятувати життя.

У новому сюжеті проєкту "Український Свідок" - пілот квадроцикла із позивним “Муха” з 93 ОМБр “Холодний Яр”. Він евакуює поранених побратимів на Лиманському напрямку.

“Все залежить від ступеня поранення, - розповідає “Муха”. - Якщо той у свідомості, якщо він один і при тямі, то просто сідає назад. Якщо лежачий, то я вкладаю його на ноші, пристібаю і їду на точку евакуації. Там його зустрічає інший екіпаж, на авто, який везе пораненого вже на стабілізаційний пункт”.

Для евакуації “Муха” використовує Kawasaki 750. Його максимальна швидкість — трохи більше 100 км/год. По грунтовій дорозі квадроцикл може розганятись до 35-50 км/год.

Пілот забирає побратимів майже з “нуля”, куди ворог не дістане стрілецькою зброєю. “Іноді туди може прилітати артилерія, можуть літати дрони — каже “Муха”. — Я працюю без автомата, він мені тільки заважає”.

Найкраща погода для евакуації — це туман та дощ. “Це моя безпека, — каже “Муха”. — Найскладніше - коли бруд замерзає, їдеш ніби по цеглинах. По відносно нормальній дорозі я дістаюся місця за тридцять хвилин, а якщо вона замерзає, то буває, що й півтори години. Це без “трьохсотих” (поранених), з “трьохсотими” ще складніше”.

“Муха” згадує ніч, коли в нього було близько десяти виїздів. Тоді він провів за кермом квадроциклу майже 24 години. “Енергетиків я не вживаю, можу тільки водички попити, — каже водій. — Буває, відчуваєш, що зірки зійшлися і ти можеш все. Тоді дієш на адреналіні та на характері. Якщо не злізати з квадроцикла, то можна працювати без їжі і добу”.

“Спочатку я рахував врятованих, а потім перестав, — каже “Муха”. — Я кайфую від того, що роблю. Рятувати людей квадроциклом — найкраща робота у світі”.

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