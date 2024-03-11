Головне за ніч та ранок понеділка, 11 березня: удари по Одесі та Харкову, бої на Новопавлівському напрямку, український "Оскар"

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку.

Творцями фільму є Мстислав Чернов, Євген Малолєтка і Василіса Степаненко. Фільм документує окупацію росіянами Маріуполя.

"Я вдячний. Але, напевно, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що не хотів би робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч українців. Я б віддав це (Оскар – ред.), аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах", – сказав Мстислав Чернов після вручення премії.

Хто ще цього року отримав "Оскар" – в нашій новині.

Про фільм та його авторів – у нашій публікації Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було».

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 920 окупантів, 33 російські артсистеми і вісім танків. Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила близько 424 980 окупантів з особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія уночі знову атакувала Одеську область. Бойова робота тривала півтори години, повідомили в Силах оборони півдня. Ударні БпЛА Shahed заходили з акваторії Чорного моря і маневрували між житловими і промисловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО.

Захисники збили 10 безпілотників.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. За попередніми даними люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

У Харкові внаслідок нічної атаки "шахедами" зазнали пошкоджень будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також через удари пошкоджені два приватні автомобілі.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура. "01:00 ворог обстріляв Харків безпілотниками типу «Шахед». Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень 2 багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені 2 приватні автомобілі. Без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що ворожі безпілотники влучили на територію Слобідського району м. Харкова. Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.

Україна розпочинає офіційні перемовини із регуляторами авіаперевезень щодо відновлення сполучення, проте поки що жодних термінів немає. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського. "Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", – зазначив він.

Кубраков зазначив, що наразі українська сторона консультується із Ізраїлем, оскільки ця країна є найуспішнішим прикладом держави, де працюють аеропорти у той час, коли "в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети". "Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, у більшості її очолюють в минулому військові люди", – нагадав міністр.

Він наголосив, що поки що ніяких термінів відновлення авіасполучення не озвучують, однак планується розпочинати офіційні переговори.

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