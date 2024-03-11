Уночі Росія вдарила по Одеській області: влучання в інфраструктуру і адмінбудівлі

Даних про поранених немає.

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

Російська армія уночі знову атакувала Одеську область. Ворог випустив ударні безпілотники. Частину з них збили, але є влучання.

Бойова робота тривала півтори години, повідомили в Силах оборони півдня. Ударні БпЛА Shahed заходили з акваторії Чорного моря і маневрували між житловими і промисловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО.

Захисники збили 10 безпілотників.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. За попередніми даними люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.