Головне за неділю, 10 березня: відбиті атаки на шести напрямках, знищення ЗРК "Панцир-С1"

Бої під Авдіївкою, 53 бойових зіткнення, ворожі обстріли, пожежа в аеропорту Санкт-Петербурга. Яким запам’ятається 746-й день повномасштабної війни.

"Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".

Таку заяву зробив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 10 березня, коментуючи слова Папи Римського про "білий прапор" для України.

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. Я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - відреагував Зеленський.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 53 бойових зіткнення.

Загалом окупаційні війська завдали трьох ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 березня – в нашій новині.

У ніч на 10 березня російська армія атакувала місто Добропілля "шахедами". Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Також збільшилася кількість постраждалих у Мирнограді.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Крім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр, там загинув 66-річний чоловік.

Також стало відомо, що у Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених.

Голова ОВА закликав жителів прифронтових населених пунктів Донецької області евакуюватися.

Речник сил оборони ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що під час удару по Мирнограду росіяни використали нові авіаційні бомби.

"Спершу інформація була, що ворог застосував С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", — розповів речник.

Використання таких авіабомб свідчить про новий етап розвитку КАБів та ФАБів у Росії.

"Ця авіабомба приходить на заміну класичним ФАБам, перетвореним на КАБи. І вони мають додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", — додав Лиховій.

Сили оборони ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 310 окупантів, ворожий бліндаж, чотири склади боєприпасів та ЗРК "Панцир-С1", повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За добу на таврійському напрямку відбулося 54 бойові зіткнення, окупанти завдали 27 авіа- та 153 удари дронами-камікадзе, а також здійснили 1252 обстріли позицій українських військових.

Армія РФ загалом втратила 310 солдатів (убитими й пораненими) та 65 одиниць військової техніки.

Зокрема знищено/пошкоджено РСЗВ БМ-21 "Град", два комплекси відеоспостереження “Муром-М”, САУ ”Гіацинт", самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Українські військові знищили також бліндаж, чотири склади боєприпасів, 312 БпЛА різних типів.

У Санкт-Петербурзі у промисловій зоні в районі аеропорту "Пулково" сталася сильна пожежа.

Вогонь спалахнув в ангарі площею 1000 квадратних метрів у муніципальному окрузі Горєлове. У будівлі частково обвалилися дах та стіни.

Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що у "Пулковому" впровадили обмеження на виліт та посадку літаків.

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