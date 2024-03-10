Генштаб: Українські бійці відбили атаки росіян на шести напрямках фронту

Найбільше атак зафіксували на Новопавлівському - там рашисти 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Упродовж доби відбулося 53 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 березня.

Загалом окупаційні війська завдали три ракетні та 74 авіаційні удари, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станції радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така: