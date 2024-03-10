Росія переміщує свої ремонтні бази кораблів з Криму

Росіяни перебазовують свої судноремонтні бази з Криму до Тамані, щоб, імовірно, посилити можливості з ремонту військових кораблів у Новоросійську.
Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".
Агенти "АТЕШ" фіксують переміщення російських суднових двигунів з Криму у бік Тамані.
Ймовірно, окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську, де тепер розташована база чорноморського флоту.
Причиною цього є успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму.
"Впевнені, що Чорноморський флот перетвориться на річкову болотну флотилію. Або буде повністю знищено", — додають в "АТЕШ".
Втрати російських кораблів
- 5 березня неподалік від Керченської протоки Сили оборони знищили російський корабель "Сергей Котов". 25 липня "Котов" уже зазнав атаки, але тоді потопити його не вдалося. Також він зазнав атаки у вересні – її провели фахівці ГУР за допомогою морських дронів Magura.
- 14 лютого, Генеральний штаб підтвердив знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков". Це одне з найновіших російських суден. Його було вражено також дронами Magura.
- Раніше також повідомлялося, що з 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту в строю залишилося 5.