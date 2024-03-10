Росія переміщує свої ремонтні бази кораблів з Криму

Росіяни переміщують свої судноремонтні бази з Криму до Тамані.

Росіяни перебазовують свої судноремонтні бази з Криму до Тамані, щоб, імовірно, посилити можливості з ремонту військових кораблів у Новоросійську.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" фіксують переміщення російських суднових двигунів з Криму у бік Тамані.

Ймовірно, окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську, де тепер розташована база чорноморського флоту.

Причиною цього є успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму.

"Впевнені, що Чорноморський флот перетвориться на річкову болотну флотилію. Або буде повністю знищено", — додають в "АТЕШ".

Втрати російських кораблів