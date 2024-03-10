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Росія переміщує свої ремонтні бази кораблів з Криму

Росіяни переміщують свої судноремонтні бази з Криму до Тамані.

Росія переміщує свої ремонтні бази кораблів з Криму
Фото: АТЕШ

Росіяни перебазовують свої судноремонтні бази з Криму до Тамані, щоб, імовірно, посилити можливості з ремонту військових кораблів у Новоросійську.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" фіксують переміщення російських суднових двигунів з Криму у бік Тамані.

Ймовірно, окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську, де тепер розташована база чорноморського флоту.

Причиною цього є успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. 

"Впевнені, що Чорноморський флот перетвориться на річкову болотну флотилію. Або буде повністю знищено", — додають в "АТЕШ".

Втрати російських кораблів

  • 5 березня неподалік від Керченської протоки Сили оборони знищили російський корабель "Сергей Котов". 25 липня "Котов" уже зазнав атаки, але тоді потопити його не вдалося. Також він зазнав атаки у вересні – її провели фахівці ГУР за допомогою морських дронів Magura.
  • 14 лютого, Генеральний штаб підтвердив знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков". Це одне з найновіших російських суден. Його було вражено також дронами Magura.
  • Раніше також повідомлялося, що з 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту в строю залишилося 5.
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