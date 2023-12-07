У ГУР розповіли деталі про атаку на порт в Криму та нові морські безпілотники Magura V5

Фото: ГУР у Telegram

Військовий Головного управління розвідки Міноборони з позивним 13 розповів деталі атаки на порт у окупованому Криму , яку Сили оборони провели 10 листопада. На світанку морські безпілотники зайшли в порт і оминули при цьому протичовнові сітки. Росіяни помітили їх і почали стріляти, але завадити руху безпілотників не змогли.

У результаті місії розвідники знищили два ворожі десантні катери класів "акула" та "серна". Судна пішли на дно разом із завантаженим на борт бронетранспортером, навели в ГУР уривок розмови воїна з британським The Times.

Ще один безпілотник вибухнув у ремонтному доку. "Вони знали, що ми прийдемо, але нічого не змогли вдіяти. Радість була неймовірна. Метою мого життя було затопити російський корабель, і ми затопили одразу два", – сказав 13. Він також розповів деталі про успішне ураження морськими дронами російського розвідувального корабля "Іван Хурс" та нового дороговартісного патрульного судна окупантів "Сергій Котов" у травні та вересні. Військовий зазначив, що вартість усіх дронів, які використовуються в атаці, у тисячі разів нижча, ніж будівництво одного корабля та підготовка екіпажів. Морські дрони-камікадзе використовують й інші підрозділи Сил безпеки й оборони України, зокрема СБУ. Їхні БпЛА Sea Baby атакували незаконний Керченський міст, російський фрегат "Адмірал Макаров", нафтовий танкер Sig та десантний корабель рф "Олєнєґорскій ґорняк".

"Ми пишемо історію, і наші західні партнери дуже зацікавлені в цих інструментах", – заявив 13-й. У ГУР сказали, що Magura V5 – один із таких інструментів. Безпілотник оснащений двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим модулем, який передає сигнали камер до пункту управління. Двигун дозволяє розвивати швидкість у 45 морських миль на годину. Крейсерська швидкість у 25 миль на годину забезпечує запас ходу на 250 миль. Боєголовка розміщена у носовій частині та важить 250 кілограмів. Бойова частина у дронах наступного покоління ще важча. Нова модифікація морського безпілотника також дозволяє розставляти міни на шляху ворожих кораблів та повертатись у порт базування. У створенні флоту українських ударних морських безпілотників значну роль відіграли Велика Британія та США. Результат цієї співпраці – вагомі втрати флоту терористичної РФ та витіснення агресора із західної частини Чорного моря.