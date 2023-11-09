Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії

Удар по судноремонтному заводу «Залив » у Керчі, де три ракети SCAPL/Storm Shadow прилетіли по 67-метровому МРК проєкту «Буян-М», – чудова в усіх сенсах операція.

Економічно по судну вартістю 135 млн доларів полетіло максимум 10 млн доларів. Причому зазвичай частина «ракет» – хибні цілі-декої, тож цієї суми немає і близько. Так воювати ми любимо й практикуємо.

Ляпас по улюбленій іграшці кремлівського режиму – флоту. Трохи реальності в байках про загрозу Лондону і Вашингтону – спочатку захистіть свої судна від країни без носіїв високоточної зброї й авіаносців.

Чудове перенесення зусиль – Керченський міст, удари по Новоросійську, Севастополь, Євпаторія, знову Севастополь, Керч.

Тягайте ППО з внутрішніх округів, маскуйте, тасуйте, ловіть дрони в морі, ставте бони та баржі – працюйте, ви ж хотіли веселої війні, як діди.

Розвідка спрацювала на відмінно – що б не робив біля причальної стінки МРК «Аскольд» (завантажував краном ракети «Калібр», ховався чи проходив ходові випробування), його знайшли. Підтвердили фізичне перебування в день операції, вбили координати й польотне завдання.

Насправді його здали: російські «журналісти» писали, що під час випробувань він застосував зброю по українських дронах. Але це, як в анекдоті – «і ви кажіть».

Отримали відео з камери й моніторів охорони – узагалі вищий пілотаж, поводили йогуртом по губах контррозвідки, отримали найкращий об'єктивний контроль.

Фото: Стратком ЗСУ Пошкоджений російський ракетоносій 'Аскольд' унаслідок удару ЗСУ.

Політично знову ж таки непогано – укотре помножили на нуль заявки на регіональне лідерство Росії.

Країна, яка не може захистити свій флот на базах від десятка дозвукових ракет, попри ешелони С-400 й розповіді про непотоплюваний авіаносець, не зможе довго проєктувати силу на сусідів.

Погрози про Варшаву та країни Балтії, тоді як не можеш захистити власний штаб і доки, виглядають смішно й жалюгідно. Навіть таку невибагливу аудиторію. як росіяни, не можна годувати лайном безконечно.

Свого часу в операції в Лівії британські літаки пролетіли 3000 км на дозаправці і завдали удару на 700 км від Триполі, уразивши бункери режиму Каддафі.

До речі, якщо нам передавали з наявності RAF, то й не йдеться про експортні вироби, як для монархій Затоки, – це повноцінна ракета, що літає на 500 км.

А в Криму хороших стаціонарних цілей багато: доки, будівництва кораблів, нова електростанція з турбінами від «Сіменсу», арсенали, не забуваємо міст на десерт.

Доки особливо цінні – поточні ремонти підводних човнів тепер проводити ніде, спробуй постав їх під удари.

Що ви там, у який рік відправляли НАТО підводними човнами «Чорна діра»?

Яка ж усе-таки чудова зброя Storm Shadow – малопомітна, точна, з гарною здатністю проникнення.

Фото: MBDA

У «Аскольда» вбита рубка, розтрощений місток, знищений радар. Цікаво також, як там приймально-здавальна команда, денна вахта на кораблі, пожежна, охорона, помічник капітана? Мали постраждати.

Три ракети влучили зверху, прошили надбудови і вибухнули біля бортів, ударивши поряд у причальну стінку.

Чи надається до відновлення? Можливо, але у війні вже участі не візьме і по українських містах «Калібрів» не пускатиме.

Пошкоджений «Цезар Куніков» майже рік ремонтували, а тут заново робити всю дорогу електроніку, плюс вивернуло плити, пожежа додала шкоди.

Мінус два носії за місяць – підводний човен і МРК. Втрати, які інакше, ніж надважкі для РФ, не назвеш.

Фото: Радіо Свобода Буксири переміщують великий десантний корабель «Цезар Куніков» до Південної бухти Севастополя

Маячня про те, що МРК мали якось загрожувати авіаносцям США і Британії, розвіюється на наших очах – у порту, на базі під прикриттям численної ППО, плюс бортова установка «Панцира», три пропущені дозвукові ракети.

У морі авіація з авіаносних ударних груп розірве будь-які російські кораблі. ПКР «Гарпун Блок 2» — зі 100% гарантією: там одночасний вихід на ціль і двосторонній канал зв'язку для перенацілювання в повітрі, не кажучи вже про зброю кораблів супроводу.

Незабаром в Україну прибудуть F-16 і залп зросте сумарно в три-чотири рази – не чотири Су-24, а десяток F-16 можуть нести більше і крилатих ракет, і засобів доставки проти радарів, декоїв, контейнерів РЕБ і розвідки.

Ачівку — убити корабель на всіх базах Чорноморського флоту в регіоні — виконали ще на Су-24М і морських безпілотниках.

Через кілька місяців побачимо, що зробить західна авіація. Перша партія винищувачів уже прибула до навчального центру в Румунії, де готуватимуть наших пілотів. Гарантую – нудно росіянам не буде.