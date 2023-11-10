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​Уночі сили ППО збили п'ять ворожих дронів із шести та одну ракету Х-59

Росія атакувала Україну з Краснодарського краю і з повітряного простору окупованої Херсонщини.

​Уночі сили ППО збили п'ять ворожих дронів із шести та одну ракету Х-59
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

У ніч на 10 листопада 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Загалом було випущено шість ударних БпЛА “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено: п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Також уламки "шахеда" впали на приватний сектор у Золотоніському районі Черкаської області, повідомляє МВС. Пошкоджені кілька будівель. Постраждалих немає. 

Нагадаємо, остання масована атака на Україну була в ніч проти 3 листопада. Тоді Росія запустила близько 40 дронів і ракету.

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