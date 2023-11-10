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Двоє людей загинули, п'ятеро поранені через російські вчорашні удари по Херсонській області

Ворог бив різними типами озброєння, зокрема з танків. 

За минулу добу росіяни здійснили 97 обстрілів Херсонської області, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА, АГС, кулеметів великого калібру, ЗУ-23-2 та авіації та одну ракету. По Херсону ворог випустив 19 снарядів.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву та магазин у Бериславському районі; дошкільний навчальний заклад, церкву та гаражний кооператив у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора під ворожим вогнем росіян перебував, серед інших населених пунктів, Берислав. Загалом за добу росіяни пошкодили в області два храми. 

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