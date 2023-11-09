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За день армія РФ обстріляла 4 громади Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів Сумської області.

За день армія РФ обстріляла 4 громади Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 9 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська та Новослобідська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 41 вибух. 

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Білопільську громаду окупанти обстріляли зі ствольної артилерії.

Крім того, Юнаківську, Новослобідську та Краснопільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ударів по селищу Янтарному Херсонської області. Там численних поранень зазнав місцевий мешканець.

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