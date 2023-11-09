За день армія РФ обстріляла 4 громади Сумщини

Сьогодні, 9 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 41 вибух.

Білопільську громаду окупанти обстріляли зі ствольної артилерії.

Крім того, Юнаківську, Новослобідську та Краснопільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ударів по селищу Янтарному Херсонської області. Там численних поранень зазнав місцевий мешканець.