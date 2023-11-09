Президент Чехії Петр Павел закликає Захід інтенсивніше допомагати Україні, адже "час грає на користь РФ"

Президент Чехії Петр Павел заявив, що у війні з Україною час грає на користь Росії. Він не виключає, що наступного року Україна та Росія будуть змушені почати переговори, адже нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу. Про це він заявив на конференції "Дипломатія та безпека", — пише видання Novinky.

За словами президента, ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу. Час грає на користь Росії, оскільки вона має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили.

"Поточний розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Вигравши час, Росія також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, а також спроби обійти санкції", — заявив Павел.

Президент Чехії нагадав, що Росія поповнює запаси зброї, зокрема, завдяки масовим поставкам з Північної Кореї та обходу санкції.

"Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції", зазначає Петр Павел.

За його словами, очевидно, що Росія намагається затягнути конфлікт якомога довше. Президент вважає, що країна також може дочекатися результатів президентських виборів у США, які відбудуться наступного року і можуть похитнути готовність допомагати Україні та постачати їй зброю.

Він підкреслює, що Заходу доведеться посилити допомогу для України, поки самі українці не визначаться з наступним кроком.

"Ситуація явно не позитивна. Що має бути позитивним для України, так це те, що ми на їхньому боці і повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. З нашого боку у нас немає іншого виходу, як наполягати на підтримці", – додав Павел.

Водночас, Павел на конференції повторив те, що вже неодноразово говорив у різній формі, а саме — "будь-який успіх Росії означатиме наш провал".

"Чим більший провал, тим більше нам доведеться присвятити забезпеченню безпеки наших сусідів", — додав він.

Нагадаємо, колишній президент Чехії Мілош Земан визнав, що дружні відносини з Володимиром Путіним були його найбільшою невдачею за всі 10 років на посаді глави держави.