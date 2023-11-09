Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Франції спільне виробництво зброї в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров провів переговори з Міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню. Зокрема, обговорили розширення співпраці в оборонній сфері та продовження військової допомоги Україні. Про це Рустем Умєров повідомив у мережі Facebook.

"Обговорили продовження військової допомоги Україні.Це зміцнить обороноздатність України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", — розповів Умєров.

Також міністри обоговорили співпрацю в оборонному секторі та спільного виробницьва зброї в Україні.

Франція додатково виділить на військову підтримку України 200 млн євро, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.