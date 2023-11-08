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Франція додатково виділить на військову підтримку України 200 млн євро

Це дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.

Франція додатково виділить на військову підтримку України 200 млн євро
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Уряд Франції поповнить фонд підтримки Києва на 200 млн євро, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.

Про це заявив міністр збройних сил Себастьян Лекорню під час виступу перед Національними зборами, повідомляє Franceinfo.

За словами міністра, це - продовження є частиною запланованого на середу розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування асигнувань на поточний фінансовий рік.

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"Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще 200 млн євро для фонду підтримки України... Це також дасть нам змогу розпочати реалізацію нової стратегії з придбання нової техніки для української армії", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що війна в Україні - "це конфлікт, від якого ми не повинні відвертатися".

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що французька компанія Cybergun постачатиме Україні ручні гранати та штурмові гвинтівки.

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