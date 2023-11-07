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Демократи в Сенаті США блокують пропозицію республіканців допомогти Ізраїлю, а не Україні

Наразі лідери Сенату пишуть власний законопроект про додаткове фінансування.

Демократи в Сенаті США блокують пропозицію республіканців допомогти Ізраїлю, а не Україні
Фото: EPA/UPG

Демократи в Сенаті США заблокували законопроект про надання екстреної допомоги Ізраїлю, прийнятий Палатою представників минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Прийнятий Палатою представників США законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю не передбачає допомоги Україні у війні проти Росії.

“Час має важливе значення, і вкрай важливо, щоб Сенат не відкладав доставку цієї надзвичайно важливої допомоги Ізраїлю ні на один день”, — сказав сенатор-республіканець Роджер Маршалл.

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Водночас, демократи наголосили на важливості надання допомоги як Україні, так і Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування охорони кордону та грошей для відсічі Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це йшлося у запиті на фінансування у розмірі 106 млрд доларів, надісланому президентом Джо Байденом Конгресу минулого місяця.

Також демократи звинуватили республіканців у тому, що вони затримують допомогу єврейській державі, пов’язуючи цю підтримку зі скороченням фінансування Служби внутрішніх доходів.

“Наші союзники в Україні можуть дозволити собі затримку не більше, ніж наші союзники в Ізраїлі”, — сказала сенатор Петті Мюррей, яка головує в Комітеті Сенату з асигнувань.

Наразі лідери Сенату пишуть власний законопроект про додаткове фінансування і сподіваються представити його вже цього тижня.

Нагадаємо, Палата представників США вирішила надати допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів на фоні його війни проти ХАМАС.

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