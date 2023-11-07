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Російські окупанти затримали мешканку Криму за публікацію двох пісень українських виконавців

Жінка виклала на своїй сторінці  кліп пісні “Фортеця Бахмут” гурту Антитіла та композицію “Героям (UA)” гурту “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ”.

Російські окупанти затримали мешканку Криму за публікацію двох пісень українських виконавців
Фото: КримSOS

Російські окупанти затримали жительку Феодосії у тимчасово окупованому Криму за публікацію на своїй сторінці в соцмережі “ВКонтакте” двох пісень українських виконавців.

Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на канал “Трибунал. Крымский эпизод”.

Зазначається, що жінка виклала на своїй сторінці  кліп пісні “Фортеця Бахмут” гурту Антитіла та композицію “Героям (UA)” гурту “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ”.

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“Для затримання Манцерової були організовані маски-шоу – чотири автоматники “взяли штурмом” продовольчий магазин, у якому працювала “порушниця”, – сказано в повідомленні.

Так званий суд у Феодосії зазначив, що в кліпах фахівець побачив зображення “Тризубця”. За це жінці призначили дві доби арешту.

Водночас, проросійський блогер Таліпов оприлюднив відео з вибаченнями жінки. Таліпов повідомив, що жінка отримала штраф і п'ять діб арешту, і вибачилась за свої дії.

“Крим. Реалії” нагадує, що суди в окупованому РФ Криму неодноразово ухвалювали вироки місцевим жителям, які виявляли проукраїнську позицію. Зокрема, у жовтні Ленінський районний суд призначив Ленуру Халілову та Дмитру Камишанцеву штрафи в розмірі 40 тис. рублів кожному за публічне прослуховування пісні “Доброго вечора, ми з України”.

Як раніше повідомлялось, на території тимчасово окупованого росіянами Криму продовжується переслідування українських громадян.

Зокрема, 22-річна кримчанка була незаконно затримана окупантами за татуювання у вигляді українського символу. Загарбники змусили дівчину перекрити тризуб чорним кольором, публічно просити “вибачення” на камеру та сказати, що вона нібито підтримує війну проти України.

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