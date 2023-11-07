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Після тривалої перерви Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій

Він може бути споряджений восьма ракетами типу "Калібр".

Після тривалої перерви Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій
Фото: з відкритих джерел

Після довготривалої паузи, зокрема, і через шторм, Росія вивела в Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр". Рівень ракетної загрози оцінюємо як дуже високий. За сигналом повітряної тривоги не зовлікаючи переходьте в укриття", - зазначили військові.

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Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що російські окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.

Ввечері 7 листопада окупанти вдарили двома ракетами по Запорізькій області.

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