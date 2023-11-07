Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

У Донецьку "прилетіло" в будівлю "Центру безпілотних систем"

Там окупанти готували операторів БПЛА.

У Донецьку "прилетіло" в будівлю "Центру безпілотних систем"
Фото: Скріншот відео

У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Унаслідок обстрілу постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем" імені терориста Володимира Жоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вони опублікували відео, на якому видно постраждалу від "прильоту" будівлю, відому як "Братська школа" на вулиці Челюскінців, 49. За інформацією місцевих ЗМІ, там окупанти готували операторів БПЛА.

Також місцеві пабліки пишуть про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації поки не надходило.

Фото: Скріншот відео

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies