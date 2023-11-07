У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Унаслідок обстрілу постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем" імені терориста Володимира Жоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вони опублікували відео, на якому видно постраждалу від "прильоту" будівлю, відому як "Братська школа" на вулиці Челюскінців, 49. За інформацією місцевих ЗМІ, там окупанти готували операторів БПЛА.

Також місцеві пабліки пишуть про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації поки не надходило.