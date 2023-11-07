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​Росіяни посилюють фільтраційні заходи на окупованій Луганщині

У людей перевіряють документи і обшукують будинки.

​Росіяни посилюють фільтраційні заходи на окупованій Луганщині
Фото: змі окупантів

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни посилюють фільтраційні заходи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, окупаційні війська провели ряд перевірок документів у жителів регіону в низці населених пунктів. Також загарбники провели обшуки будинків та іншого приватного майна. 

Спротив зазначив, що ворог боїться не лише роботи розвідувальних груп Сил оборони, але й розуміє, що більшість населення готова продовжувати чинити спротив і передавати інформацію про особовий склад та техніку противника. 

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни почали влаштовувати перевірки таксистів. Зокрема, окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину, або їхня подорож навколо військових обʼєктів.

Крім того, для боротьби з партизанами ворог почав формувати нові піздрозділи росгвардії до складу яких увійдуть терористи з неіснуючого вже ПВК "Вагнер” та новобранці.

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