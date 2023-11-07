​Росіяни посилюють фільтраційні заходи на окупованій Луганщині

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни посилюють фільтраційні заходи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, окупаційні війська провели ряд перевірок документів у жителів регіону в низці населених пунктів. Також загарбники провели обшуки будинків та іншого приватного майна.

Спротив зазначив, що ворог боїться не лише роботи розвідувальних груп Сил оборони, але й розуміє, що більшість населення готова продовжувати чинити спротив і передавати інформацію про особовий склад та техніку противника.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни почали влаштовувати перевірки таксистів. Зокрема, окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину, або їхня подорож навколо військових обʼєктів.

Крім того, для боротьби з партизанами ворог почав формувати нові піздрозділи росгвардії до складу яких увійдуть терористи з неіснуючого вже ПВК "Вагнер” та новобранці.