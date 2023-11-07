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Законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу може бути прийнятий на наступному засідання Ради, – Радуцький

Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки. Законопроєкт у першу чергу орієнтований на допомогу травмованим українським солдатам.

Законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу може бути прийнятий на наступному засідання Ради, – Радуцький
Михайло Радуцький
Фото: Макс Требухов

Російське вторгнення завдало величезних страждань Україні, і десятки тисяч військових і цивільних осіб страждають від поранень і посттравматичного стресового розладу. На цьому тлі країна готова легалізувати медичну марихуану вже цього місяця, намагаючись запропонувати своїм ветеранам деяку допомогу, пише Bloomberg. 

Зазначається, що дискусії в Україні щодо канабісу прискорилися після початку війни та досягли кульмінації в липні, коли парламент під час першого голосування прийняв закон, що дозволяє використовувати його в медичних цілях.

Остаточне обговорення законопроекту може відбутися на наступному засіданні парламенту, повідомив Bloomberg у телефонному інтерв’ю голова комітету з охорони здоров’я Михайло Радуцький

За словами двох депутатів, сесія призначена на початок листопада. Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки. Один із законодавців сказав, що закон може бути ухвалений цього місяця.

Нагадаємо, результати опитування Центру Разумкова свідчать, що легалізацію медичного канабісу підтримують українці з вищою освітою та молодь. При цьому кількість прихильників та противників цієї ініціативи суттєво не відрізняються.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом до легалізації ліків на основі канабісу. 13 липня депутати в першому читанні схвалили законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

У 2021 році в парламенті також пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак, Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.

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