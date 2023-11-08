​У Києві з липня демонтували 60 об’єктів, пов’язаних із Росією та СРСР. На черзі - ще 56

Лишилися ті, що мають статус пам'ятки національного значення. Зокрема, це - пам'ятники Пушкіну, Щорсу, екіпажу бронепоїзда "Таращанець" тощо.

У Києві демонтували 60 пам’ятних об’єктів, які пов’язані з історією та культурою Росії та СРСР. Вони були визначені рішенням Київради "Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають усуненню з публічного простору міста Києва", ухваленим у липні цього року.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Пам’ятникам і меморіальним дошкам, що уособлюють радянське та імперське минуле, немає місця на території столиці. Спільно з експертами і представниками профільних інституцій проводимо масштабну роботу, щоб остаточно усунути з публічного простору всі ті об’єкти, що возвеличують країну-агресора", - зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Водна також додала, що ще залишились об’єкти, що досі мають статус пам’ятки національного значення.

Наразі, відповідно до затвердженого Київрадою переліку, на черзі вилучення ще шести об’єктів, серед яких – пам’ятки, що мають охоронний статус національного значення, зокрема це пам’ятники Пушкіну, Щорсу, екіпажу бронепоїзда "Таращанець" тощо.

"Ці назви зараз на слуху в усіх, однак без зняття Урядом із них охоронного статусу ми не можемо їх демонтувати. Укотре звернулись до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням пришвидшити ухвалення постанови про виключення цих об’єктів із Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Щойно документ затвердять, місто одразу зможе законно демонтувати ці об’єкти", – наголосила Старостенко.

За її словами, на засіданні міжвідомчої робочої групи додатково погодили перелік із 56 об’єктів, які також демонтують.

Нагадаємо, в жовтні у столиці демонтували пам'ятник радянському воєначальнику Михайлові Кирпоносу і пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському. Також на території гімназії №153 демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Раніше Мінкультури повідомляло, що ініціює рішення, яке дозволить демонтувати пам’ятники Пушкіну та Щорсу. Їх мають вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.