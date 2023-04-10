Торік в Україні демонтували 145 пов’язаних з російською пропагандою пам’ятників

Протягом 2022 року в Україні було перейменовано 9859 топонімів, пов’язаних з пропагандою російської імперської політики.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Також за рік в Україні було демонтовано 145 пам’ятників, пов’язаних з російською імперською пропагандою. Такі дані Мінкультури надали обласні військові адміністрації та регіональні представники Українського інституту національної пам’яті.

Зокрема, було демонтовано 28 пам’ятників російському письменникові Олександру Пушкіну, 4 – російському полководцю Олександру Суворову, 4 – радянському письменникові Миколі Островському, 9 – радянському письменникові Максиму Горькому, 1 – російській імператриці Катерині ІІ. Крім того було демонтовано ще понад 20 пам’ятників та пам’ятних знаків на честь “радянських визволителів”.

У Мінкультури наголосили, що ця інформація не є остаточною, оскільки процес перейменування та демонтажу триває. На кінець 2022 року на розгляді у місцевих громадах було заплановано перейменування/демонтаж десятків топонімів та пам’ятників і пам’ятних знаків.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну. А 8 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику-випробувачу Валерію Чкалову.