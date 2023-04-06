Каннський кінофестиваль оголосив фільм-відкриття

76-й Каннський фестиваль відкриє фільм «Фаворитка» (Jeanne du Barry) французької режисерки Майвенн. Про це стало відомо з офіційного сайту фестивалю.

Стрічка розповідає про Жанну, молоду жінку з робітничого класу (її роль виконає сама режисерка), яка використовує інтелект та привабливість, щоб піднятись сходинками соціальної драбини. Вона стає фавориткою короля Людовика XV (Джонні Депп), і її поява у Версалі спричиняє скандал при дворі. У фільмі також задіяні П’єр Рішар, Бенджамін Лаверне, Мелвіл Пупо.

Режисерка, сценаристка, актриса та продюсерка Мейвенн зняла свій перший повнометражний фільм “Пробач мене” (Pardonnez-moi ) у 2006 році. На Каннському фестивалі 2011 року вона отримала Приз журі за фільм ”Паліція” (Polisse), а в 2015-му портапила в офіційний відбір із фільмом «Мій король» (Mon Roi ).

Фестиваль відкриється 16 травня; показ «Фаворитки» відбудеться у театрі Люм’єр. Того ж дня, після прямої трансляції церемонії відкриття на France Télévisions і Brut, стрічка вийде у французьких кінотеатрах.

Нагадаємо, у 2022 році Каннський фестиваль відкрив фільм Мішеля Хазанавічуса “Z (comme Z)”. Під тиском українських кінематографістів, назву фільму замінили на «Cut!».