Каннський фестиваль замінив назву фільму відкриття «Z» на «Cut!»

Французький режисер Мішель Хазанавічус змінив назву фільму, який 17 травня відкриє 75-й Каннський кінофестиваль. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на французьку пресу.

Зомбі-комедія Хазанавічуса «Z (Comme Z)» вийде у Каннах під назвою «Ріж!» («Cut!»). Зі схожою назвою, - “Final Cut”, - фільм від початку був заявлений в американський прокат.

Цьому рішенню передували звернення українських кінематографістів. Зокрема Український інститут надіслав офіційного листа до Каннського кінофестивалю та особисто до Мішеля Хазанавічуса з проханням перейменувати фільм «Z (Comme Z)», повідомляє Variety. «Ми вважаємо, що зміна назви фільму відкриття Каннського кінофестивалю буде жестом проти варварства, насильства та терору російської армії», – йдеться у листі.

У листі Українського інституту та листі Держкіно, також адресованому фестивалю, йшлося і про рішення показати в основному конкурсі останній фільм російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова «Дружина Чайковського». Стрічку підтримав приватний кінофонд Романа Абрамовича «Кінопрайм», а її вартістю становить 100 млн доларів, зазначає Variety. Нагадаємо, що Роман Абрамович є у санкційному списку ЄС.

«З огляду на символічний заряд букви Z від початку війни в Україні та на прохання українських кінематографістів я вирішив змінити назву свого фільму», – цитує Le Figaro Хазанавічуса. «Ця назва, можливо, була смішною, коли ми закінчили фільм кілька місяців тому, але вона вже не смішна, і я не можу цього витримати. Мій фільм створений для того, щоб приносити радість, і за жодних обставин я не хотів би, щоб його прямо чи опосередковано пов’язували з цією війною», – сказав режисер.

Він також наголосив, що, змінюючи назву, він хоче висловити підтримку українському народу.

Нагадаємо, фільм Хазанавічуса розповідає про зйомки фільму про зомбі в покинутій будівлі. На знімальну групу малобюджетного фільму жахів нападає справжня нежить. На сайті Каннського фестивалю все ще можна побачити стару назву.