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Каннський фестиваль замінив назву фільму відкриття «Z» на «Cut!»

Це стало результатом звернення українських кінематографістів.

Каннський фестиваль замінив назву фільму відкриття «Z» на «Cut!»

Французький режисер Мішель Хазанавічус змінив назву фільму, який 17 травня відкриє 75-й Каннський кінофестиваль. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на французьку пресу.

Зомбі-комедія Хазанавічуса «Z (Comme Z)» вийде у Каннах під назвою «Ріж!» («Cut!»). Зі схожою назвою, - “Final Cut”, - фільм від початку був заявлений в американський прокат. 

Цьому рішенню передували звернення українських кінематографістів. Зокрема Український інститут надіслав офіційного листа до Каннського кінофестивалю та особисто до Мішеля Хазанавічуса з проханням перейменувати фільм «Z (Comme Z)», повідомляє Variety. «Ми вважаємо, що зміна назви фільму відкриття Каннського кінофестивалю буде жестом проти варварства, насильства та терору російської армії», – йдеться у листі.

У листі Українського інституту та листі Держкіно, також адресованому фестивалю, йшлося і про рішення показати в основному конкурсі останній фільм російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова «Дружина Чайковського». Стрічку підтримав приватний кінофонд Романа Абрамовича «Кінопрайм», а її вартістю становить 100 млн доларів, зазначає Variety. Нагадаємо, що Роман Абрамович є у санкційному списку ЄС.

«З огляду на символічний заряд букви Z від початку війни в Україні та на прохання українських кінематографістів я вирішив змінити назву свого фільму», – цитує Le Figaro Хазанавічуса. «Ця назва, можливо, була смішною, коли ми закінчили фільм кілька місяців тому, але вона вже не смішна, і я не можу цього витримати. Мій фільм створений для того, щоб приносити радість, і за жодних обставин я не хотів би, щоб його прямо чи опосередковано пов’язували з цією війною», – сказав режисер.

Він також наголосив, що, змінюючи назву, він хоче висловити підтримку українському народу.

Нагадаємо, фільм Хазанавічуса розповідає про зйомки фільму про зомбі в покинутій будівлі. На знімальну групу малобюджетного фільму жахів нападає справжня нежить. На сайті Каннського фестивалю все ще можна побачити стару назву.

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