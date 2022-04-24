Польський павільйон вперше на Венеційській бієнале представив роботи ромської художниці

Польща представила свій павільйон на Венеційській бієнале творчістю ромської художниці Малґожати Мірги-Тас (Małgorzata Mirga-Tas). Про це повідомляє Culturom.

Директор польської Національної галереї мистецтв "Захента" Януш Яновський сказав на 59-й Бієнале мистецтва у Венеції, що виставка "Перечаровуючи світ" Малґожати Мірги-Тас у Польському павільйоні є винятковою подією – вперше на венеційських майданчиках представлені роботи ромської художниці.

"Малґожата Мірга-Тас перша в історії ромська мисткиня, що представила у національному павільйоні свою творчість, заглиблену в ромській культурі. Це підтверджує відкритість поляків, співпереживання, готовність прийти на допомогу та всі найкращі польські риси," - зазначив Яновський.

"Пам’ятаймо також, що серед цих презентацій, які є на павільйонах, є також такі, що мають політичний, суспільний вимір. Тут не завжди є простір для релаксу, але, як мені видається, це певна форма відторгнення тих жахливих, вражаючих подій в Україні. І в такому місці, як ми також перебуваємо, не повинні забувати, що ця жахлива війна триває," - додав він.

Фото: facebook.com/irf.culturom

"У світі багато говорять про толерантність, а її не вистачає. Її бракує не лише у міжособистісному вимірі; маємо справу із презирством до іншого народу. У цьому причина, що лежить у основі цього такого огидного та обурливого рішення, як напад на країну, котра хотіла лише жити відповідно до бажання своїх громадян. [...] Також ми не маємо права забувати про те, що зустрівшись із чимось таким ганебним як ця теперішня війна, що триває, маємо менше концентруватися на обіцянках, на гарних словах, на закляттях, які нібито можуть зачарувати цей світ, щоби він позбувся ненависті", - каже Януш Яновський.

Директор "Захенти" повідомив, що вперше присутній на Венеційському Бієнале.

Нагадаємо, міністри культури з понад 20 країн світу відвідали Український павільйон на Венеційській бієнале.