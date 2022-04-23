Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про створення спільного залізничного підприємства України та Польщі

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та голова уряду Польщі Матеуш Моравецький підписали меморандум про створення спільного логістичного підприємства двох країн.

Мова йде про залізничну сферу, повідомив Шмигаль у Telegram. Він зауважив, що з початком повномасштабної війни в Україні Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги.

"Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу", – зазначив премʼєр-міністр України.

Нагадаємо, Польща надає послідовну та активну підтримку Україні у війні. Крім озброєння і гуманітарних питань, допомагає і дипломатичною підтримкою. Зокрема цього тижня маршалок сенату Польщі Томаш Гродський і голова сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл підписали звернення до спікерів парламентів ЄС, НАТО та демократичних країн з проханням терміново надати Україні зброю.