Шмигаль закликав Конгрес США посилювати санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту у Вашингтон провів зустріч із спікером Палати Представників Ненсі Пелосі та членами Конгресу Сполучених Штатів. Він закликав об’єднати зусилля партнерів для допомоги українцям

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Зазначається, що сторони зосередили увагу на ключових темах: постачання зброї та фінансова підтримка України, а також подальше запровадження санкцій проти РФ.

"Україна потребує фінансової допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і переселенців, а також у процесі розмінування наших територій. Важливо так само підтримати людей, які перебувають поблизу або в зоні бойових дій. Потрібно консолідувати зусилля партнерів для допомоги їм", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що Україна відчуває значну підтримку від США. Водночас, необхідно нарощувати санкційний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну, аби зупинити створення нею криз у демократичних державах.

Прем’єр-міністр подякував Пелосі за її послідовну підтримку України впродовж восьми років війни, за розуміння проблем і викликів, з якими зіткнулася наша країна.

Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів США розширило список громадян і компаній РФ, які підпадають під санкції.