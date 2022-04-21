У четвер, 21 квітня, у будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони на вулиці Афанасія Нікітіна у центрі російського міста Твер сталася масштабна пожежа.

Цей інститут займався розробкою теорії озброєння ППО, виготовляв навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного та повітряного базування. НДІ Повітряно-космічних сил Міноборони Росії було утворено у 2014 році. Зокрема, його фахівці займалися розробкою ракетних систем "Іскандер".

Оновлення 19:49. Пожежу досі не вдалося погасити. О 19:42 ТАСС повідомило, що ліквідовано відкрите горіння.

За останніми даними, внаслідок пожежі в оборонному НДІ у Твері 6 загинули і 27 людей постраждали, повідомили РИА Новости в екстрених службах.

Оновлення. Число загиблих під час пожежі в оборонному НДІ у Твері зросло до п'яти, повідомило ТАСС.

Пожежу в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони РФ у Твері станом на 16:00 за Києвом гасять понад 240 людей, повідомили у пресслужбі уряду регіону.

Тверь.

Пожар в НИИ Минобороны РФ.



Этот институт занимался разработкой теории вооружения ПВО, делал навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного и воздушного базирования. pic.twitter.com/SV04Ak7NtD — bamr (@bamr69) April 21, 2022

Російські ЗМІ інформують, що загоряння виникло на другому поверсі будівлі, по дерев'яних перекриттях та пустотах вогонь стрімко поширився на кілька поверхів. Персонал наукової установи Міноборони Росії – понад 30 осіб – евакуювали.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Загальна площа загоряння становила 1 тис. кв. м, пожежі надали третій номер складності. На гасіння вогню відправили варти шести пожежних частин, а згодом залучили гвинтокрил. За раз він може вилити на осередок пожежі п'ять тонн води.

Через пожежу у центрі міста спостерігається задимлення.

Унаслідок пожежі стався обвал покрівлі по всій площі будівлі. Вогонь охопив три із чотирьох поверхів будівлі оборонного НДІ.

За попередніми даними, причиною НП став аварійний режим роботи електромережі, будівля та проводка були старі.

За даними джерела ТАСС в екстрених службах регіону, внаслідок НП загинули двоє людей, постраждали близько 30, доля ще однієї людини поки що залишається невідомою. При цьому представник швидкої допомоги Твері повідомляв про 20 потерпілих. В обласному ГУ МНС підтвердили наявність постраждалих, не уточнивши їхню кількість.

За інформацією екстрених служб, деякі постраждалі надихалися димом, багато людей отримали травми, вистрибуючи з вікон будівлі. На місце події прибуло 14 машин швидкої допомоги.

Згодом ТАСС із посиланням на лікарів повідомило, що ушпиталили сімох людей, з них троє – в реанімації.

Фото: твіттер

Нагадаємо, вдосвіта 1 квітня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді за 40 км від українського кордону. Російська влада заявила, що вогонь спалахнув після того, як місто атакували два нібито українські гелікоптери.

Перед тим, ввечері 29 березня, біля Бєлгорода було чутно серію вибухів. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухали боєприпаси на складі.

Уранці 22 березня у Росії на приватній нафтобазі спалахнуло одразу сім бензовозів. Пожежа виникла на нафтобазі "Лукойлу" під Нижнім Новгородом.