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У Росії на приватній нафтобазі спалахнуло одразу сім бензовозів

Пожежа виникла вранці 22 березня на нафтобазі "Лукойлу" під Нижнім Новгородом.

Фото: твіттер

У Нижегородській області РФ на території нафтобази, яка належить "Лукойлу", вранці 22 березня спалахнула масштабна пожежа.

За повідомленнями російських ЗМІ, наразі вогонь вдалося локалізувати на площі 500 кв. м.

Зазначається, що пожежа виникла у місті Кстово, де на території нафтобази спалахнуло сім цистерн.

Влада повідомляє, що загрози прилеглим будинкам та спорудам немає.

За повідомленням ТАСС, пожежа виникла близько 10:00 за московським часом (09:00 за Києвом). Через годину вогонь погасили. Три бензовози згоріли, ще чотири машини пошкоджено.

Як повідомляли, три з чотирьох найбільших нафтосервісних компаній світу заявили про згортання роботи у Росії. Клієнтами компаній були практично усі нафтові компанії РФ.

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