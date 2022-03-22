Війна в Україні коштуватиме Росії більше, ніж дефолт 1998 року, - Fitch

Агентство також прогнозує РФ 18% інфляції цього року.

Внаслідок війни проти України економіка Росії скоротиться на 8% у 2022 році. Для порівняння - дефолт 1998 року коштував країні скорочення ВВП на 5,4%.

Таку оцінку надало рейтингове агентство Fitch, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, агентство прогнозує Росії 18% інфляції цього року, а до 2023 року темпи зростання цін уповільняться до 15%.

Fitch також прогнозує, що Центробанк РФ і далі підвищуватиме ставку для стримування інфляції, і цьогоріч ставка може зрости до 25%. Світове ВВП, при цьому, зросте на 3,5% замість попередньо прогнозованих 4,2%.

Зазначається, що прогноз орієнтовний, а реальне падіння ВВП залежатиме від тривалості війни та санкцій.

"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи... Ми очікуємо різкого погіршення фінансових умов, оскільки банкам важко впоратися з величезним санкційним тиском. Іноземні інвестиції будуть знижуватися через обмеження активності дедалі більшої кількості міжнародних компаній у Росії. Підвищена невизначеність сильно позначиться на внутрішніх інвестиціях", - зазначає Fitch.

Окрім того, заборона експорту певної російської продукції, запроваджені самою ж Росією, та ембарго з боку західних країнпризведуть до падіння обсягу торгівлі.

Як відомо, 17 серпня 1998 року уряд РФ оголосив про технічний дефолт і відмову виконувати зобов'язання за своїми облігаціями. Одночасно було оголошено про відмову від утримання стабільного курсу рубля по відношенню до долара, до того штучно підтримуваного Центробанком РФ. Це стало початком однієї з найважчих економічних криз в історії Росії.

У результаті цього в чотири рази девальвувався російський рубль, близько 20 млн вкладників банків втратили свої заощадження, відбувся значний спад виробництва та рівня життя населення, різкий стрибок інфляції. Зовнішній борг Росії сягнув 220 мільярдів доларів, що в п'ять разів перевищувало всі річні доходи казни і становило майже 147% ВВП.

Нагадаємо, 9 березня Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану. В грудні минулого року Fitch не вірило у військове зіткнення Росії та України.

За прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже в квітні.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.