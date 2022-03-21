США передадуть Україні таємно придбані радянські системи ППО, - The Wall Street Journal

Протягом десятиліть Штати купували різне радянське озброєння, щоб вивчити, які технології в ньому використовувались.

Сполучені Штати Америки передадуть Україні частину засобів протиповітряної оборони радянського виробництва, які вони таємно придбали кілька десятиліть тому.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Серед озброєння, що поставляється, - ЗРК "Оса" (SA-8). Частина зброї радянського зразка зберігалася в арсеналі Редстоун в Алабамі. Джерела повідомили, що принаймні частина ППО надійшла з цієї бази, додавши, що нещодавно на найближчий аеродром в Хантсвіллі, штат Алабама, прилетіли військово-транспортні C-17.

Зазначається, що США придбали невелику кількість радянських систем протиракетної оборони, щоб їх могли вивчити експерти американської розвідки та допомогти у навчанні американських військ. Пентагон офіційно відмовився коментувати це рішення.

Глава Пентагону минулого тижня відвідав Словаччину, щоб дізнатися, чи відправить країна С-300 зі свого арсеналу. Словаччина заявила, що зробить це, якщо США нададуть їй заміну, але така домовленість ще не погоджена.

За словами одного з джерел, придбаних у Білорусі в 1994 році систем С-300 не було серед систем, які відправляються в Україну.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що США переконують Туреччину відмовитись від російських С-400 і відправити їх в Україну в обмін на зняття санкцій.