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США передадуть Україні таємно придбані радянські системи ППО, - The Wall Street Journal

Протягом десятиліть Штати купували різне радянське озброєння, щоб вивчити, які технології в ньому використовувались.

США передадуть Україні таємно придбані радянські системи ППО, - The Wall Street Journal
ЗРК "Оса" (архівне фото)
Фото: www.kupol.ru

Сполучені Штати Америки передадуть Україні частину засобів протиповітряної оборони радянського виробництва, які вони таємно придбали кілька десятиліть тому.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Серед озброєння, що поставляється, - ЗРК "Оса" (SA-8). Частина зброї радянського зразка зберігалася в арсеналі Редстоун в Алабамі. Джерела повідомили, що принаймні частина ППО надійшла з цієї бази, додавши, що нещодавно на найближчий аеродром в Хантсвіллі, штат Алабама, прилетіли військово-транспортні C-17.

Зазначається, що США придбали невелику кількість радянських систем протиракетної оборони, щоб їх могли вивчити експерти американської розвідки та допомогти у навчанні американських військ. Пентагон офіційно відмовився коментувати це рішення.

Глава Пентагону минулого тижня відвідав Словаччину, щоб дізнатися, чи відправить країна С-300 зі свого арсеналу. Словаччина заявила, що зробить це, якщо США нададуть їй заміну, але така домовленість ще не погоджена.

За словами одного з джерел, придбаних у Білорусі в 1994 році систем С-300 не було серед систем, які відправляються в Україну.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що США переконують Туреччину відмовитись від російських С-400 і відправити їх в Україну в обмін на зняття санкцій.

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