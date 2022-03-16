Упродовж доби 16 березня протиповітряна оборона України знищила щонайменше 10 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначили в ПС ЗСУ.

На північному напрямку ППО ліквідувала винищувач бомбардувальник Су-34, а на південному - вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили ворожі гелікоптери в окупованому аеропорту Херсонської області.

У ніч на 16 березня українська протиповітряна оборона ліквідувала російський літак Су, який обстрілював ракетами Чернігів.