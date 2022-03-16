"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська ППО за добу знищила мінімум десяток літаків окупантів

Військові збили кілька російських винищувачів, бомбардувальник, вертольоти.

Українська ППО за добу знищила мінімум десяток літаків окупантів
Фото: Оперативно

Упродовж доби 16 березня протиповітряна оборона України знищила щонайменше 10 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначили в ПС ЗСУ.

На північному напрямку ППО ліквідувала винищувач бомбардувальник Су-34, а на південному - вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили ворожі гелікоптери в окупованому аеропорту Херсонської області.

У ніч на 16 березня українська протиповітряна оборона ліквідувала російський літак Су, який обстрілював ракетами Чернігів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також