​Російське міноборони поширює фейк про "провокацію СБУ"

Інформація з’явилась після того, як росіяни обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру.

З'явився новий фейк від російського міноборони про "провокацію СБУ".

Про це повідомили в Службі безпеки України.

"Виявляється, Служба безпеки України нібито "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців". Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?" - іронізують у відомстві.

У СБУ зазначили, що тези про "провокацію" з’явились після того, як окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де перебували сотні жінок і дітей.

"Подібні заяви загарбників - лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Але жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби", - наголосили в СБУ.

У відомстві підкреслили - СБУ навіть теоретично не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. "Бо ми не діємо методами окупантів!" - заявили в Службі безпеки.

Нагадаємо, 16 березня ефір одного з українських телеканалів зламали зловмисники - і в рухомій стрічці з'явилася інформація, нібито Зеленський закликав ЗСУ скласти зброю. Президент відповів, що може запропонувати скласти зброю тільки військовим РФ.