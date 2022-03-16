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​Російське міноборони поширює фейк про "провокацію СБУ"

Інформація з’явилась після того, як росіяни обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру.

​Російське міноборони поширює фейк про "провокацію СБУ"
Фото: СБУ

З'явився новий фейк від російського міноборони про "провокацію СБУ".

Про це повідомили в Службі безпеки України.

"Виявляється, Служба безпеки України нібито "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців". Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?" - іронізують у відомстві.

У СБУ зазначили, що тези про "провокацію" з’явились після того, як окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де перебували сотні жінок і дітей.

"Подібні заяви загарбників - лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Але жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби", - наголосили в СБУ.

У відомстві підкреслили - СБУ навіть теоретично не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. "Бо ми не діємо методами окупантів!" - заявили в Службі безпеки.

Нагадаємо, 16 березня ефір одного з українських телеканалів зламали зловмисники - і в рухомій стрічці з'явилася інформація, нібито Зеленський закликав ЗСУ скласти зброю. Президент відповів, що може запропонувати скласти зброю тільки військовим РФ.

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