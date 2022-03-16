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Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН: лава підсудних в Гаазі чекає на Путіна і його злочинців

Путіну доведеться відповісти за всі злочини, вважає експрезидент.

Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН: лава підсудних в Гаазі чекає на Путіна і його злочинців
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко назвав рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі важливою та переконливою перемогою України.

«Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН на користь України посилює наші позиції у війні з Росією. Російський агресор зобов’язаний зупинити військові дії, припинити обстріли та приготуватися до невідворотного покарання за всі свої злочинні дії», – написав Порошенко.

П’ятий президент наголосив: прикриватися вигаданим геноцидом для нападу на Україну у Росії не вийде. «Ігнорування Росією рішення Суду – це шлях до надпекельних міжнародних санкцій та виключення зі складу ООН. Доведеться відповісти за всі злочини, забрані і покалічені життя, поневічену та зруйновану інфраструктуру України», – наголосив Порошенко.

«Лава підсудних у Гаазі вже чекає на міжнародних злочинців! Будемо також полювати за путінською Росією та її карати на всіх міжнародних майданчиках», – резюмував Петро Порошенко.

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