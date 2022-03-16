Про розпуск буде оголошено під час чергової сесії облради.

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у Вінницькій обласній раді саморозпустилася.

Про це повідомив у Facebook голова облради В'ячеслав Соколовий.

"Голова фракції Вадим Костюк подав необхідний для цього пакет документів – протокол засідання фракції, під час якого було ухвалено рішення про розпуск, та відповідні заяви депутатів-членів фракції", - написав Соколовий.

Фото: Facebook/В'ячеслав Соколовий

Він повідомив, що формально "крапку в цьому питанні ми поставимо 25 березня. Про розпуск фракції ОПЗЖ буде оголошено під час чергової сесії облради".

Нагадаємо, 15 березня чотири народні депутати "Опозиційної платформи – За життя" вийшли з фракції. Окрім того, парламент позбавив нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву депутатського мандата.

5 березня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що помічника народного депутата України від ОПЗЖ підозрюють у передачі спецслужбам Росії за гроші інформації про обороноздатність держави.