«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
ГоловнаПолітика

У Вінницькій облраді саморозпустилася фракція ОПЗЖ, - Соколовий

Про розпуск буде оголошено під час чергової сесії облради.

У Вінницькій облраді саморозпустилася фракція ОПЗЖ, - Соколовий
голова Вінницької облради В'ячеслав Соколовий
Фото: Facebook/В'ячеслав Соколовий

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у Вінницькій обласній раді саморозпустилася.

Про це повідомив у Facebook голова облради В'ячеслав Соколовий.

"Голова фракції Вадим Костюк подав необхідний для цього пакет документів – протокол засідання фракції, під час якого було ухвалено рішення про розпуск, та відповідні заяви депутатів-членів фракції", - написав Соколовий.

Фото: Facebook/В'ячеслав Соколовий

Він повідомив, що формально "крапку в цьому питанні ми поставимо 25 березня. Про розпуск фракції ОПЗЖ буде оголошено під час чергової сесії облради".

Нагадаємо, 15 березня чотири народні депутати "Опозиційної платформи – За життя" вийшли з фракції. Окрім того, парламент позбавив нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву депутатського мандата.

5 березня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що помічника народного депутата України від ОПЗЖ підозрюють у передачі спецслужбам Росії за гроші інформації про обороноздатність держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також