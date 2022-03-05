​Помічника нардепа ОПЗЖ упіймали на шпигунстві для ФСБ Росії, - Офіс генпрокурора

За період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав близько $80 тис. "винагороди"

Помічника народного депутата України підозрюють у передачі спецслужбам Росії за гроші інформації щодо обороноздатності держави.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру помічнику-консультанту народного депутата України у державній зраді, тобто в умисному наданні громадянином України представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти обороноздатності, державної та економічної безпеки України (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура не назвала прізвища депутата, чиїм помічником був затриманий, але за інформацією "Української правди" йдеться про представника ОПЗЖ.

За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 року за гроші збирав та передавав співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Він особисто складав аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, відносин між політичними силами, представленими у Верховній Рад. Окрім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України.

"За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис. доларів США", - зазначили в Офісі генпокурора.

Чоловіка затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб.

Нагадаємо, учора бійці територіальної оборони столиці затримали депутат ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Це сталося під час спроби народного обранця сфотографувати блокпост.

Сам нардеп пояснив, що "робив селфі" в момент, коли бійці його піймали. Сьогодні Шуфрича відпустили, а він сам заявив, що правоохоронці не знайшли у зроблених ним фото нічого кримінального.