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Колона військ РФ, яка проривалася у бік Дніпропетровщини, знищена

Ворога зупинив підрозділ 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Колона військ РФ, яка проривалася у бік Дніпропетровщини, знищена
Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Сьогодні силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалася висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

Про це повідомила 25 окрема повітряно-десантна Січеславська у Facebook.

«В ході зухвалої операції техніка та жива сила противника була знищена! І так буде з кожним! Жодної пощади!», – зазначено у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні російських окупантів вибили з Миколаєва. Ворог втратив чимало техніки, частину з якої наші воїни захопили.

Також підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського. Також збито кілька російських літаків, п'ять вертольотів та один БПЛА ворога. 

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