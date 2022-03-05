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​З початку російського вторгнення загинули шестеро медиків, пошкоджено 16 лікарень, - UHC

Станом на 5 березня зафіксовано 23 випадки нападів на лікарні та медпрацівників в Україні.

​З початку російського вторгнення загинули шестеро медиків, пошкоджено 16 лікарень, - UHC
Архівне фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Український центр охорони здоров’я (UHC) фіксує інформацію про випадки влучення снарядів у будівлі медзакладів, нападів на бригади швидкої та жертви серед медпрацівників унаслідок російського військового вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Центру.

Російські військові обстрілюють пологові будинки, бригади швидкої та лікарні. З початку вторгнення загинули п'ятеро медиків, 16 лікарень було пошкоджено.

Попри норми міжнародного гуманітарного права, російські військові обстрілюють медичні заклади та медиків в Україні.

"Станом на 5 березня наша команда задокументувала 23 випадки нападів на лікарні та медиків в Україні. Росія свідомо провокує гуманітарну кризу в Україні. Бомбардування приватних будинків, шкіл, лікарень не має жодного військового обґрунтування", - йдеться в повідомленні.

UHC наголошує, що гуманітарна катастрофа - це частина гібридної війни з боку РФ.

"Агресор прагне ширити паніку, створити потік біженців на кордонах і схилити уряд України до капітуляції", - пояснив співзасновник Українського центру охорони здоровʼя Павло Ковтонюк.

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