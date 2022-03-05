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Росіян вибили з Миколаєва, вони тікають, – голова ОДА

«Орки голодні, проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати», – порадив очільник області.

Росіян вибили з Миколаєва, вони тікають, – голова ОДА
Фото: МВС

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російських окупантів вибили з міста, там більше немає ворожої військової техніки. Багато техніки підбили, частину захопили. 

Про це Віталій Кім розповів у відеозверненні, повідомила Liga.net.

За словами очільника ОДА, із зенітної установки українські захисники збили чотири вертольоти

«Велика подяка військовим за їхню роботу! Сьогодні насипали чудово», – додав він.

Віталій Кім зазначив, що росіяни тікають переважно в напрямку Херсона.

«Орки голодні, проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити, громадянське затримання", – порадив він.

Керівник ОДА також повідомив про втрати серед мирного населення. Зокрема, росіяни убили єгеря та його сина. Нагадаємо, сьогодні на в’їзді до Миколаєва бійці Нацгвардії та Збройних сил знищили бронеавтомобіль окупантів і взяли в полон чотирьох розвідників РФ.

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